Паливо на АЗС подорожчало: підсумки тижня

За тиждень (3-10 вересня) середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 6 коп./л і склала 28,91 грн/л, бензин А-95 здорожчав також на 19 коп./л – до 29,87 грн/л, а дизельне пальне – на 24 коп./л, до 28,15 грн/л, повідомляє Enkorr.

Зростання цін стало результатом коригування вартості палив відповідно до постанови уряду про граничну торговельну націнку.

За даними щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», на WOG і ОККО бензин марки А-95 здорожчав на 41 коп./л, до 30,94 грн/л, дизельне пальне – на 58 коп./л, до 28,69 грн/л. У мережі AMIC ціни на бензини зросли в середньому на 24-41 коп./л, а ДП – на 37 коп./л.

SOCAR підвищила вартість бензинів на 41-50 коп./л.

У мережі BVS бензин А-92 здорожчав до 29,29 грн/л (+50 коп./л), А-95 – до 30,19 грн/л (+40 коп./л) і ДП – до 28,19 грн/л (+40 коп./л).

Такі мережі як Shell, «БРСМ-Нафта», KLO, «Паралель», UPG, «Рур груп», «Автопорт», Motto та ін. підняли ціни на пальне в межах 15-60 коп./л.

Водночас бензини на станціях мережі Prime здешевшали на 50 коп./л, а дизельне пальне здорожчало на 40 коп./л.