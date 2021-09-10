Росія відмовилася брати участь в інавгурації уряду талібів

Росія відмовилася від запрошення "Талібану" взяти участь в церемонії інавгурації нового уряду Афганістану. Про це в п'ятницю, 10 вересня, повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Кореспондент.

"Ні, Росія ніяк не братиме участь", - сказав він.

За його словами, Москві важливо зрозуміти, які подальші кроки робитиме нинішнє афганське керівництво.

Також Пєсков заявив, що від приходу до влади "Талібану" не виграв ніхто, включаючи Росію.

"Мається на увазі, що як мінімум ми всі не у виграші, тому що головні питання, які стоять на порядку денному, - чи залишиться Афганістан джерелом наркозагрози та країною, звідки у світ і в нашу країну йдуть у величезній кількості опіати, чи залишиться Афганістан місцем, де себе вільно почувають терористичні угруповання. У цьому плані так - в тому сенсі, що ці загрози зберігаються, - ми все не у виграші", - сказав Пєсков.

"Талібан" запросив на інавгурацію свого уряду шість країн: Китай, Пакистан, Туреччину, Катар, Іран і Росію.