Кива заявив, що став адвокатом, щоб захищати Зеленського в суді

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива, який у 2021 році склав іспит на адвоката, вирішив освоїти цю професію, щоб захищати президента України Володимира Зеленського, коли він опиниться на лаві підсудних, повідомляє Вести.

Про це Кива заявив журналісту біля Верховної Ради в п'ятницю, 10 вересня.

За словами Киви, "бувши християнином і маючи християнські чесноти", він вирішив надати Зеленському кваліфікований захист і допомогу, коли той опиниться на лаві підсудних.