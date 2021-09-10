Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів про ситуацію з наявністю вакцин проти COVID-19 в Україні.﻿ Про це він розповів у коментарі журналістам, повідомляє УНИАН.

"В Україну з початку вакцинальної кампанії ми привезли вже понад 22 млн доз вакцини, 10,5 - використали. Сьогодні ми маємо приблизно 12 млн доз вакцини на залишках. І плюс до кінця року у нас розплановано чітко щотижнево, середа-четвер, поставки додаткових вакцин" , - сказав він.

Ляшко запевнив, що поставки будуть безперебійними.

"Сьогодні головне, щоб було бажання приходити і вакцинуватися. Вакцина доступна, і вакцина є на вибір" , - підсумував міністр.

Нагадаємо, в Україні є вакцини проти коронавірусу, термін придатності яких закінчується вже восени 2021 року. Міністерство охорони здоров'я планує максимально ефективно їх використати. Відтак, зрозуміло, що найближчим часом в Україні будуть вакцинувати від коронавірусу препаратами від AstraZeneca і Pfizer.