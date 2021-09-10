Валютний ринок п'ятниці: хід торгів

Вчорашнє зниження котирувань на міжбанківському валютному ринку продовжилося і сьогодні. На самому початку торгової сесії цінник на покупку опустився до 26,62 гривень: всього 6 копійок залишилося до річного мінімуму. При цьому цінник на продаж знизили до 26,644 гривень.

Національний банк вийшов з черговою інтервенцією на покупку і зібрав найдешевші пропозиції продажу в районі 26,65 гривень на загальну суму 5 млн доларів. Але потім ситуація на міжбанку кардинально змінилася: вихід дуже великого покупця - імпортера енергоносіїв призвів до того, що всі дешеві пропозиції швидко розкупили, і до обіду торгівля повернулася вище рівня 26,70 гривень.

Готівковий ринок відреагував на черговий розворот на міжбанку зростанням на 2-3 копійки: вранці готівкового «американця» продавали по 26,75 гривень, а до обіду - вже по 26,77-26,78 гривень. Як повідомили порталу «Курс України» оператори валютного ринку, «ситуація змінюється дуже швидко: вранці нікому нічого не було потрібно, а зараз всі хочуть купити» . До вечора очікується, що дешевше 26,80 гривень придбати велику суму долара в столиці буде проблематично.

Євро на FOREX намагається вирости після того, як вчора Європейський центробанк залишив основну ставку незмінною. Сьогодні він піднявся до позначки 1,1850 долара, але потім потрапив під хвилю продажів і відкотив до 1,1826 долара. Готівковий євро в першій половині дня продавали по 31,55-31,60 гривень, але після обіду дешеві пропозиції пропали, а цінник підняли до 31,61-31,62 гривень.

Російський рубль знову зміцнюється до американського долара: за півдня він виріс з 73,00 до 72,72 рублів за долар. Подальше зростання світових цін на нафту підтримує російську валюту. Готівковий рубль в столиці, навпаки, подешевшав на 1 копійку: сьогодні його продають по 3,62-3,64 гривні за 10 рублів.