Маринад для риби: названі 5 найнебезпечніших інгредієнтів, які його зіпсують

Якщо ви хочете приготувати по-справжньому смачну, соковиту рибу, наприклад, для легкої та швидкої вечері замість важкого м'яса – обов'язково зробіть це. Але тут саме важливо – вибрати хороший маринад, який не зіпсує ніжний смак та аромат риби, повідомляє Обозреватель.

Далі про найгрубіші помилки в приготуванні маринаду для риби, і що не можна додавати, щоб він не став небезпечним.

1. Майонез

Забудьте про цей продукт взагалі, він не підходить ні для маринадів, ні для салатів. Але, якщо ви його дуже любите й таки вирішили додати в маринад, результат не змусить себе чекати – ваша риба буде несмачною.

2. Оцет

Оцет додавати не варто. Джерело: pixabay.com

З кислотою для маринування риби потрібно бути вкрай обережними. якщо трохи "переборщити" риба може бути жорсткою й втратить ніжний смак.

3. Спеції

Не додавайте багато спецій. Джерело: pixabay.com

У маринад не потрібно додавати всі спеції з полиці, можна обмежитися розмарином, чебрецем, навіть пучком кропу. Додайте трохи солі й свежемолотого перцю, а також добре риба "дружить" з цибулею.

4. Соуси

Якщо ви маринуєте рибу з додаванням соєвого соусу – сіль можна не додавати, інакше вона буде дуже солоною й ви просто зіпсуєте корисний та смачний продукт.

5. Скільки маринувати

Не обов'язково залишати рибу на 5-10 годиною, а то і на добу маринуватися. Їй буде достатньо й 30 хвилин.