Україна в посиленому режимі патрулює кордони на тлі російсько-білоруських навчань

Держприкордонслужба в посиленому режимі патрулює кордони України на тлі масштабних російсько-білоруських навчань.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Прикордонне відомство забезпечує посилену охорону державного кордону. Для цього залучені всі необхідні ресурси, в тому числі спеціальні підрозділи", - зазначає відомство.

Обстановка на кордоні залишається спокійною, всі пункти пропуску працюють у звичайному режимі. Однак до патрулювання кордону приєдналися також наряди зі службовими собаками, прикордонна авіація, ведеться моніторинг з постів спостереження, а на водних ділянках кордону застосовуються катери Держприкордонслужби.

Водночас прикордонники опрацьовують всю інформацію, яка може впливати на стан охорони державного кордону, і ефективно взаємодіють з підрозділами Збройних Сил України та іншими структурами.