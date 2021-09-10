Представлена перша в історії Tesla з бензиновим мотором

На автошоу в Мюнхені представили незвичайний кросовер Tesla Model Y. Автомобіль отримав повністю нову силову установку, причому з двигуном внутрішнього згоряння, повідомляє АвтоПортал.

Tesla Model Y залишається електрокаром - головну роль в силовій установці як і раніше грає електромотор.

Але тепер в парі з ним працює невеликий 1,0-літровий бензиновий двигун. Він не обертає колеса, а лише виробляє електрику. Схожий принцип раніше був застосований в Chevrolet Volt і BMW i3 REX.

Незвичайний електромобіль Tesla Model Y побудувала австралійська компанія Obrist. Вона пропонує два варіанти силової установки по потужності - 136 і 272 к. с. Заявлена витрата палива - 2,0 л/100 км.

До того ж, бензоелектричних Tesla Model Y легше, адже не потребує величезної батареї. А ще така силова установка набагато дешевше - її оцінили всього в 2000 євро тоді, як стандартні мотор і батарея Tesla обійдуться в 12 тис. євро.