У КМДА обшуки: чиновників підозрюють в схемах на закупівлі ліків

У Департаменті охорони здоров'я КМДА йдуть обшуки через розкрадання шести мільйонів гривень на закупівлю ліків для онкохворих, повідомляє Кореспондент.

Відзначається, що в листопаді 2020 року Департамент охорони здоров'я уклав договір на поставку лікарських засобів для лікування онкологічних хворих.

"Внаслідок закупівлі зазначених лікарських засобів за штучно завищеними цінами з місцевого бюджету зайво сплачено коштів на суму понад 6 млн гривень", - йдеться в повідомленні Київської прокуратури.

У зв'язку з цим 10 вересня в службових приміщеннях Департаменту КМДА і фірми-постачальника тривають обшуки.

Вирішується питання про повідомлення про підозру посадовим особам Департаменту охорони здоров'я КМДА та постачальнику. Досудове слідство триває.