Заборгованість населення за комуналку скоротилася

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за липень 2021 року скоротилася на 1,9 млрд гривень. Станом на кінець липня 2021 року борги склали 64,4 млрд гривень, повідомляє РБК-Україна.

За даними Державної служби статистики України (Держстат), станом на 31 липня борги українців склали:

за постачання та розподіл природного газу - 23,7 млрд гривень,

за постачання теплової енергії та гарячої води - 20,3 млрд гривень,

за централізоване водопостачання та водовідведення - 6,5 млрд гривень,

за управління багатоквартирним будинком - 5,5 млрд гривень,

за поводження з побутовими відходами - 1,2 млрд гривень,

за постачання та розподіл електричної енергії - 7,1 млрд гривень.

Автор: Олександр Білоус