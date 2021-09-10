Ціна газу в Європі продовжує зростати

Ціна найближчого (жовтневого) ф'ючерса на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures у п'ятницю вдень подолала планку у $700 за тисячу кубометрів і декілька разів досягла нового локального максимуму у EUR57,79 за кВт-год, або $707 за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На зростання ціни газу не змогли вплинути повідомлення про завершення будівництва "Газпромом" "Північного потоку-2".

У серпні середнє значення контракту "на день вперед" на TTF становило $533, на початку вересня - вже $639 за тисячу кубометрів. Із початку року середня ціна контракту "на день вперед" на TTF опинилася на рівні $338 за тисячу кубометрів.

Головний чинник зростання ціни - низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи за обмеженого надходження газу трубопроводами та в скрапленому вигляді.

До переходу від закачування до відбору газу з підземних сховищ залишається трохи більше ніж місяць, а рівень запасів ледь перевалив за 2/3. На ранок четверга запаси становили 69,74%, що на 15,7 процентних пункта нижче середнього рівня за останні п'ять років.

"Газпром" із кінця серпня припинив закачування газу до німецьких підземних сховищ "Реден" та "Катаріна". Продовжує обмежене закачування до австрійського "Гайдах", німецького "Ємгум" і "Бергермеєр" у Нідерландах.