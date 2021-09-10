Європа почала програвати Китаю на світовому ринку

Європейські експортери почали програвати китайським конкурентам. Про це йдеться в дослідженні компанії Euler Hermes, повідомляє "Лента.ру".

Частка європейських експортерів на світовому ринку значно скоротилася за останні два десятиліття, оскільки глобальним постачальником промислових товарів став Китай. Наприклад, частка Франції зменшилася на 1,7 процентних пункту, Німеччини - на 1,3 процентних пункту, Італії - на 1,1. У дослідженні наголошується, що проблеми європейських експортерів пов'язані зі слабкою конкурентоспроможністю в основних експортних галузях, включаючи літакобудування, фармацевтичну промисловість, автомобілебудування.

Втрата європейцями частки експортного ринку пояснюється не тільки здатністю Китаю конкурувати за рахунок кращих цін, але і успіхами, досягнутими КНР в питанні підвищення якості своєї продукції.

Експерти вважають, що підвищити конкурентоспроможність європейського експорту можуть зміни в ціновій політиці (наприклад, податкові пільги), структурні реформи, покликані підвищити гнучкість трудового законодавства, навчання працівників для усунення дефіциту кваліфікованих кадрів, підтримка галузей, що володіють високим потенціалом зростання, а також допомогу традиційним галузям на етапі переходу до технологій, що знижують викиди вуглецю.