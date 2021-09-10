Оскарівський комітет України обрав 5 фільмів до розгляду

Оскарівський комітет України 8 вересня завершив приймання заявок на участь національних фільмів у відборі на премію Оскар-2022. Зараз стало відомі, які стрічки мають шанс поборотись за головну статуетку кінематографу, повідомляє 24 Канал.

Цього року в національному відборі участь братимуть 5 фільмів, більшість з них – це фільми, які розповідають про події на Донбасі. Результат нацвідбору представники комітету оголосять 24 вересня і саме він позмагається за право потрапити у лонглист, шортлист та номінацію премії Оскар – "Міжнародний повнометражний фільм".

Які фільми потрапили на розгляд Оскарівського комітету

"Відблиск"

Режисер Валентин Васянович

У фільмі йдеться про лікаря-добровольця, який після повернення зі Сходу України намагається адаптуватись у мирному житті. Він часто говорить зі своєю дружиною та 12-річною донькою Поліною про те, що відбувалось на війні. Дівчинка щоразу повертається до напружених питань, на які часто не в змозі відповісти її батько.

"Відблиск": дивитись трейлер фільму онлайн

"Погані дороги"

Режисерка Наталка Ворожбит

Художній фільм складається з чотирьох новел і в них оповідаються події, які відбуваються на дорогах Сходу України протягом 2015 року. У всіх історіях присутні теми війни та стосунків, які виникають в людей поміж цим.

"Погані дороги": дивитись трейлер фільму онлайн

"Чому я живий"

Режисер Віллен Новак

У фільмі розповідається про двох закоханих у довоєнному Маріуполі, де юні Фрося і Льончик мріють назавжди пов'язати своє життя. Втім, Фрося – українка, а Льончик – єврей, і на тлі цього виникають складні сімейні міжусобиці. Найбільше питань виникає у батька дівчини, який є православним християнином, і не хоче допускати, аби донька стала дружиною єврея та прийняла інше віросповідання. Оповідь в історії ведеться від 10-річного хлопчика Женьки.

"Чому я живий": дивитись трейлер фільму онлайн

"Носоріг"

Режисер Олег Сенцов

Події фільму розгортаються у складні 1990-ті в Україні. Бандит на прізвисько Носоріг потрапляє у жорстокий світ криміналу та беззаконня. У такому світі зазвичай "заправляє" той, хто сильніший. Олег Сенцов розповів, що той час чимало українців романтизують, але він навпаки хотів показати усю атмосферу злочинності та насильства, які руйнували людей.

"Носоріг": дивитись трейлер фільму онлайн

"Стоп-Земля"

Режисер Катерина Горностай

Романтичний та світлий фільм оповідає про шкільне кохання та будні 16-річної школярки Маші. Вона є замкненою та не балакучою, тому допомогти краще себе почувати в шкільному середовищі їй допомагають друзі Яна та Сєня. Раптово вона закохується в однокласника Сашу, але не знає, чи є її кохання взаємним.

"Стоп-Земля": дивитись трейлер фільму онлайн