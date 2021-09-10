У віці 27 років помер колишній футболіст "Металіста"

Колишній захисник "Металіста" Денис Барвінко помер у п'ятницю, 10 вересня. Йому було 27 років, повідомляє Обозреватель.

Про трагедію повідомляється на офіційному сайті Асоціації футболу Дніпропетровської області. В організації висловили співчуття його рідним і близьким.

У той же час, за інформацією видання Sportnews, останні кілька днів Барвінко провів у комі. Він потрапив до лікарні через різке збільшення рівня цукру в крові.

Барвінко розпочинав кар'єру в запорізькому "Металурзі". З 2007 по 2009 рік він виступав за клуб у дитячо-юнацькій футбольній лізі України. У 2011-му гравець потрапив у систему "Металіста" і майже відразу дебютував за дорослу команду в поєдинку 1/16 фіналу Кубку України проти "Берегвідейка".

Денис Барвінко перейшов до "Металіста" у 2011 році. Джерело: Instagram

У квітні 2012-го відбувся його дебют в українській Прем'єр-лізі. Барвінко вийшов у стартовому складі на зустріч із "Кривбасом" і допоміг своїй команді зіграти внічию 1:1, записавши на свій рахунок результативну передачу. Він також встиг спробувати свої сили в Лізі Європи, відігравши повний матч у сезоні 2012/13.

Денис Барвінко в складі "Металіста". Джерело: ФК "Металіст"

Крім того, колишній захисник "Металіста" провів три поєдинки в складі збірних України до 19 і 20 років. Останнім часом він працював головним тренером придніпровської "Енергії".