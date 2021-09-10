Ставки за іпотекою зростають

У липні 2021 року середньозважена ефективна ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 13,4%. За останній місяць ставка зросла на 0,2 в.п, повідомляє РБК-Україна.

За даними опитування Національного банку України (НБУ), проведеного серед комерційних банків, на первинному ринку ставка знизилася за місяць з 17,3% до 16,8%. Однак на первинний ринок припадає всього 10% іпотеки.

За даними НБУ, в липні 2021 року банки видали 974 іпотечних кредити на загальну суму 773,2 млн грн. Про видачу нової іпотеки в липні поінформував 21 банк - це найбільша кількість учасників ринку за період, охоплений опитуванням (з грудня 2018 року).

Всього за перші сім місяців року банками видано 5 626 іпотечних кредитів на загальну суму понад 4,4 млрд грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяги нового іпотечного кредитування зросли у 2,3 рази за кількістю договорів і більш ніж в три рази в грошовому вимірі.

Ефективні ставки включають номінальну, а також всі супутні витрати позичальників і розраховуються на весь термін кредиту.

Автор: Олександр Білоус