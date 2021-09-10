Представлений незвичайний смартфон Cyrcle Phone 2.0

Він має овальну форму, круглий дисплей і два роз'єми для навушників, повідомляє 3Dnews.

Смартфони постійно стають все більш технологічними і продуктивними. А ось великою кількістю форм-факторів сучасний мобільний ринок похвалитися не може. З незвичайного доступні хіба що кілька моделей складних смартфонів, але ці пристрої поки дуже дорогі.

Проте, для користувачів, які втомилися від звичних «цегли», випущений Cyrcle Phone 2.0 - овальний Android-смартфон, який покликаний подарувати новий досвід взаємодії з гаджетами.

Розробка Cyrcle Phone почалася ще в 2015 році. Перша версія смартфона мала круглий корпус, але її екран був звичною квадратної форми. Пристрій надійшов у продаж в 2016 році і мало досить бідною функціональністю, оскільки був обмежений підтримкою лише 2G-мереж.

Нова модель також не блищить передовими характеристиками. За $ 999 користувачі отримають неназваний чіпсет Qualcomm Snapdragon, що працює в зв'язці всього з 3 Гбайт оперативної пам'яті. Ємність накопичувача становить всього 32 Гбайт. Круглий дисплей побудований на панелі IPS діагоналлю 3,45 дюймів і має досить скромний дозвіл 800 × 800 пікселів. Основна камера представлена єдиним 13-Мп сенсором, а ємність батареї становить 2000 мА·год. Причому акумулятор знімний. Пристрій працює під управлінням Android 10.

Проте, Cyrcle Phone приваблює не продуктивністю, а інноваційним досвідом взаємодії зі смартфоном. Крім круглого екрану, який повністю змінює спосіб управління пристроєм, Cyrcle Phone 2.0 пропонує два 3,5-мм роз'єму для навушників, які дозволяють спільно насолоджуватися музикою, а також окремі роз'єми microUSB і USB-C.

Корпус новинки виконаний з будівельного матеріалу PLA на основі кукурудзи, що підкреслює турботу виробника про навколишнє середовище. Повідомляється, що Cyrcle Phone 2.0 вже готовий до старту продажів.