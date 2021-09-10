Китай зазнає експериментальний ядерний реактор

Вчені всього світу з нетерпінням чекають початку випробувань в Китаї експериментального ядерного реактора, що використовує торій як паливо.

Про це пише видання Nature .

Якщо експеримент виявиться успішним, то це допоможе Китаю досягти цілей щодо захисту клімату і підштовхнути розвиток власної економіки. До того ж, Китай є першою країною, у якій є шанс комерціалізувати цю технологію.

Торієві пелети індійського центру Bhabha Atomic Research Centre. Джерело зображення: Pallava Bagla / Corbis / Getty

«Якби мені дозволили, я б полетів туди першим літаком, - заявив Саймон Міддлбург (Simon Middleburgh), фахівець з ядерних матеріалів з Університету Бангора в Великобританії. - Ми дізнаємося дуже багато нового».

А цікавитися є чим. Хоча китайський проект, судячи зі слів фахівців, повторює експериментальний рідкосольовий ядерний реактор з 60-х років американської Ок-Ріджской національної лабораторії, згодом закритий, китайці привнесли в розробку дуже і дуже багато нового. Фактично проект відроджений на абсолютно новому рівні, хоча питань навряд чи стало менше.

Досвідчений рідкосольових китайський реактор буде виробляти всього 2 МВт теплової енергії (а електричної ще менше), але він стане випробувальним майданчиком для вивчення матеріалів, середовищ і радіоактивності на всіх етапах роботи реактора. Це буде обкатка технологій, які, в разі успіху, значно просунуть Китай в бік енергетичної незалежності та вуглецевої нейтральності.

Торію набагато більше на Землі, ніж урану. Років через 100-150 урану на Землі майже не залишиться, а торію буде все ще дуже багато. Для експлуатації нового виду палива займатися їм треба починати вже зараз. До того ж, торій в Китаї сьогодні виробляється в значних обсягах як відходи виробництва при видобутку рідкоземельних матеріалів.

Експериментальний торієвий реактор побудований в Вувее, на околиці пустелі Гобі, як відрапортував уряд провінції Ганьсу, де все це відбувається. Цей тип реактора не використовує воду в якості основного теплоносія і ідеальний для розташування в пустельних районах. Реактор зданий в експлуатацію кілька тижнів тому і готується до запуску в найближчі тижні або навіть дні.

Умовна схема рідкосольових реактора. Джерело зображення: US Department of Energy / International Atomic Energy Agency

Рідкосольовий торієвий реактор не вимагає циклу завантаження і зміни палива. Паливо у вигляді торію і невеликої частки урану завантажується безпосередньо в розплав і автоматично подається в зону ректора і виводиться з нього. Розплав солей при температурах близько 450 ° C циркулює через реактор без небезпеки вибуху при розгерметизації, оскільки тиск в цьому контурі набагато менше, ніж в звичайних водяних контурах сучасних атомних реакторів. У торієвому реакторі вода використовується у другому контурі, який не входить в реактор.

В ході ядерної реакції ізотоп торія-232 опромінюється в реакторі допоміжним радіоактивним паливом і поглинає нейтрони, утворюючи уран-233, який вже розщеплюється з виділенням тепла. Китайський реактор стане першим, який в рідкосольових розплавах як паливо буде використовувати торій. Якщо технологія себе виправдає, на наступному етапі в Китаї почнуть будувати торієвий реактор потужністю 373 МВт, що планується до 2030 року.