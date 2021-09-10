На Тищенка написали заяву після штовханини з Леросом у Раді

Нардеп Ярослав Юрчишин подав до Державного бюро розслідувань та Офісу Генпрокурора заяву про злочин, вчинений депутатом від "Слуги народу" Миколою Тищенком, який виштовхав Гео Лероса за межі трибуни 9 вересня, повідомляє УНИАН.

Про це Юрчишин написав у Facebook.

Політик зазначив, що таким чином Тищенко перешкоджав здійсненню Леросом своїх депутатських повноважень.

У тексті заяви вказано кілька статтей Кримінального кодексу України, за однією з них Тищенку може загрожувати арешт чи обмеження волі.

"На мою думку, в діях Миколи Тищенка вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 346 Кримінального кодексу України, – вчинення насильницьких дій у зв’язку із державною діяльністю народного депутата України, та частиною першою статті 351 Кримінального кодексу України – створення штучних перешкод у роботі народного депутата України. Щодо статті 346, то такі дії караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років, а щодо 351 - штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років" , – інформує нардеп.

Сутичка між Тищенком та Леросом сталася під час засідання Ради 9 вересня, коли Гео Лерос критикував дії Банкової за трибуною парламенту.

В той час член президентської фракції "Слуга народу" Микола Тищенко вийшов у центр зали й намагався відтягнути від мікрофону свого колегу.

Сам Тищенко потім відповів, що Лерос "говорив не за темою" і намагався образити Зеленського. Своєю чергою, у "Слузі народу" заявили, що обидва учасники конфлікту повинні бути покарані. Пізніше однопартійці Тищенка допустили його виключення.

Сьогодні, 10 вересня, Тищенко відзвітував, що сходив до церкви "помолитися за здоров’я" Лероса.