Лікар розповів про лікування мігрені без ліків: доступно і ефективно

Мігрень - одна з найчастіших причин головного болю. Це пульсуючий головний біль середньої або високої інтенсивності, яка часто супроводжується нудотою і підвищеною чутливістю до світла. Такий біль може виникати раз в тиждень, місяць або кілька разів на рік. Тривалість головного болю різна - від двох годин до трьох діб, повідомляє Євген Плінський.

Мігрень небезпечна в першу чергу своїми ускладненнями, пов'язаними з гострим порушенням кровообігу. Тобто мігрень підвищує ризики інсульту практично в два рази.

Фахівець додав, що напад мігрені можуть спровокувати переохолодження, перегрів, недосипання або, навпаки, коли людина занадто багато спить, проводячи в ліжку все вихідні. Крім того, що міститься в деяких продуктах глутамат натрію також здатний загострити недугу.

У цьому відео ви знайдете доступні методи запобігання нападів мігрені, які зможете застосувати самостійно відразу після перегляду ролика.