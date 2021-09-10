В Тернопільській області затримали "кримінального авторитета" з РФ

У місті Кременець Тернопільської області правоохорнці затримали "кримінального авторитета" з РФ, відомого під прізвиськом "Рома Попенок", якого розшукує Інтерпол за участь у злочинній організації, повідомляє РБК-Украина.

За даними правоохоронців, у Росії зловмисник перебував у статусі "смотрящого" за Ульянівською областю. Він потрапив на територію України, використавши підроблені документи, оформленні на чуже ім’я.

"Переховуючись в Україні злочинець намагався поширити вплив російського криміналітету на територію нашої країни" , - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали іноземця у місті Кременець, та передали його працівникам Національної поліції для подальших правових дій.

Автор: Тіберій Юрик