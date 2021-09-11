Топ-6 надійних субкомпактних кросоверів

Автомобілі типу SUV (субкомпактний кросовер) від самого початку походять з класу позашляховиків, але використовуються в переважній більшості випадків у містах і на асфальтованій дорозі. Вони є найпопулярнішим сегментом для бізнес-людей, повідомляє Обозреватель.

Видання Driving.ca склало Топ-6 таких авто, які відрізняються надійністю. У кожному разі вказана найновіша доступна модель.

Honda HR-V 2022 року

Салон добре спроектований і привабливий, з безліччю стандартних послуг, хоча супутникове радіо є тільки в топової моделі Touring. Плюс – складається заднє сидіння Magic з поділом 60/40 – основи піднімаються, а спинки складаються. Повнопривідні моделі мають 657 л вантажного простору з піднятими сидіннями і 1631 л у складеному вигляді.

HR-V поставляється з 1,8-літровим чотирициліндровим двигуном, який розвиває потужність 141 к.с. Він приводить у рух передні або всі чотири колеса через безступінчату трансмісію (CVT).

Honda HR-V. Джерело: driving.ca

Hyundai Kona 2022 року і Kia Seltos

Хоча вони використовують одну і ту ж платформу і мають однакову доступність трансмісії, кожен отримав свою індивідуальність. Одна з найбільших відмінностей полягає в тому, що остання модель Kona була скорочена з п'яти основних моделей до трьох, але з двома додатковими пакетами. Примітним доповненням є лінія N, яка додає цифрові прилади з 10,25-дюймовим екраном.

В обох випадках використовується добрий простір, хоча різні стилі кузова впливають на вантажопідйомність. Можуть комплектуватися 2,0-літровим чотирициліндровим або більш потужним 1,6-літровим турбо-чотирициліндровим двигуном. Перший складає 147 к.с. у Kona і 146 к.с. у Seltos; турбо-четвірка збільшує ці цифри до 195 к.с. у Kona і 175 к.с. у Seltos.

Hyundai Kona. Джерело: driving.ca

Kia Seltos. Джерело: driving.ca

Mazda CX-30 2021 року

Це більш висококласний кросовер початкового рівня, який займає золоту середину між субкомпактним CX-3 і компактним CX-5. Гладкий зовнішній вигляд акуратно перетікає в настільки ж гострий інтер'єр.

У той час як базовий GX надає руху колесам за допомогою 2,0-літрового чотирициліндрового двигуна, який розвиває потужність 155 к.с., за розумні гроші можна перейти на більший 2,5-літровий чотирициліндровий двигун потужністю 186 к.с.

Mazda CX-30. Джерело: driving.ca

Nissan Kicks 2021 року

У 2021 році Nissan оновив зовнішній вигляд Kicks і поліпшив салон. Новинка – збільшений восьмидюймовий інформаційно-розважальний екран і семидюймовий цифровий кластер для моделей SV і SR.

1,6-літровим чотирициліндровим двигун розвиває потужність 122 к.с. Відсутність опції AWD ставить його в невигідне становище з точки зору конкуренції, хоча ціну складно ігнорувати.

Nissan Kicks. Джерело: driving.ca

Subaru Crosstrek 2021 року

Надійний варіант, що поєднує в собі маневри на дорозі з деякими реальними позашляховими якостями. Усередині Crosstrek красиво обладнаний якісними матеріалами та має 6,5-дюймовий інформаційно-розважальний екран в більшості моделей.

Усі моделі оснащені чотирициліндровим оппозитним двигуном об'ємом 2,0 л. Він виробляє 152 л.с. Винятком є новий Crosstrek Outdoor, який отримав більш потужну 2,5-літрову чотирициліндрову версію з 182 к.с.