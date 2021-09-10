Тепло, сухо та сонячно: погода на вихідних 11-12 вересня

На найближчих вихідних погода нас усе ще буде радувати теплом і сонцем, тому треба постаратися не упустити цю можливість насолодитися, можливо, останніми затишними днями.

У суботу, 11 вересня, у всіх південних областях країни, крім Одеської, температура повітря вдень майже наблизиться до літньої - там очікується близько 25-27°С, уночі буде 10-13°С. У всіх інших областях температурні показники не будуть особливо відрізнятися - приблизно 21-25°С удень і від 7 на заході до 15°С в Одеській області вночі.

У суботу опадів усе ще не очікується ніде по Україні, а буде так само сухо й трохи хмарно з проясненнями. Середня швидкість вітру на основній частині країни складе 7-14 км/год, у Криму - місцями до 18 км/год максимум. На півночі та на заході країни буде невеликий вітер - 4-7 км/год.

У неділю, 12 вересня, температура повітря трохи знизиться. Найвищі показники будуть на Закарпатті та в Миколаївській області - 24-26°С удень і від 8 до 15°С відповідно вночі. В інших областях температурні показники будуть приблизно 21-25°С удень і в діапазоні від 7 на заході до 17°С на півдні та в Криму вночі. Також у Криму в неділю очікуються дощі з грозою.

Найбільш вітряно 12 вересня буде на сході, на півдні та в Криму - близько 7-14 км/год у середньому. У центрі ж, на півночі та на заході вітер буде невеликий - 4-7 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 11-12 вересня в південних, центральних і східних, 12 вересня й у північних, а також у Хмельницькій, Тернопільській і Чернівецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 11-12 вересня очікується температура від 12 до 24°С протягом дня, невеликий вітер близько 4-7 км/год і легка хмарність у суботу. У неділю, швидше за все, буде похмуро з проясненнями.