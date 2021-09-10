Росія та Білорусь взаємно скасують роумінг

Білорусь і Російська Федерація домовилися про скасування роумінгу на території країн, повідомляє Деловая столица.

Про це в Росії і Білорусі заявили за підсумками засідання в Мінську.

"Сторони домовилися про розробку нових і актуалізації чинних міжурядових, міжвідомчих та інших угод в галузі звʼязку та інформатизації, про уніфікацію законодавств в галузі поштового звʼязку, про побудову інфраструктури мереж звʼязку, а також про скасування роумінгу на території союзної держави" , — сказано в повідомленні.

Крім того, РФ і Білорусь домовилися визнавати та обмінюватися електронними документами і електронними підписами і надавати держпослуги в електронній формі.