Аеропорт "Ужгород" розпочав повноцінну роботу

Аеропорт "Ужгород" прийняв перший авіарейс у рамках угоди між Україною та Словаччиною, з 9 вересня вступили у силу необхідні зміни для його повноцінної роботи, повідомляє Экономическая правда.

Летовище аеропорту закінчується на кордоні зі Словаччиною, що унеможливлювало зліт та посадку літаків. Використання повітряного простору сусідньої країни – необхідна умова для здійснення посадок за приладами на цьому аеродромі.

Так завдяки міжурядовій угоді зі Словацькою Республікою "Ужгород" з 9 вересня отримав можливість повноцінно приймати рейси.

"Відтепер керування повітряним рухом, а також використання повітряного простору на тактичному рівні буде відбуватися на визначеній частині повітряного простору Словаччини. При цьому будуть застосовуватися процедури неточного заходження на посадку за приладами на аеродромі "Ужгород" , – пояснюють у міністерстві.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що наразі є попит як на міжнародні, так і внутрішні авіарейси. Наприклад, польоти за відновленим влітку маршрутом Київ - Ужгород - Київ майже завжди відбуваються з повною посадкою пасажирів.