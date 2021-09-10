МЗС Росії викликало американського посла

Посла США в Москві Джона Саллівана викликали в МЗС Росії. Він вже прибув до дипвідомства. Причини його виклику не називаються, повідомляє РБК-Украина.

Агентство РИА Новости розмітило 12-секундний ролик, на якому машина американського посла під'їжджає до будівлі російського міністерства.

За даними ЗМІ, американського посла викликали в МЗС Росії через відмову російським журналістам в акредитації на заходи 11 вересня, які пройдуть в Нью-Йорку.

Автор: Дмитрий Кузнецов