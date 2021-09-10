Суд повернув Укренерго право стягнути 2 млрд грн боргу

Верховний суд визнав законною постанову Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) про обов'язкову сплату за послуги з передачі при експорті електроенергії. Тепер "Укренерго" має право стягнути з учасників ринку борги в загальній сумі понад 2 млрд грн (з ПДВ), повідомляє UBR.

Позивачем в судах була компанія "ДТЕК Західенерго", перші дві інстанції підтримали її. Рішення цих судів призвели до того, що "Укренерго" тимчасово була позбавлена можливості стягувати плату за послуги з передачі при експорті е/е.

Однак Верховний суд задовольнив касаційні скарги НКРЕКУ і "Укренерго" на попередні рішення судів. Вища інстанція підтвердила, що при експорті електроенергії експортери фактично отримують послуги з передачі е/е, тобто фізично користуються мережами оператора системи передачі (ОСП).