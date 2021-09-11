Subaru представила п'яте покоління WRX

Японська компанія Subaru представила п'яте покоління популярної моделі WRX. Новинка виділяється дизайном, потужним мотором, новою трансмісією і фірмовою системою активної безпеки нової генерації, повідомляє Обозреватель.

Про це пише пресслужба виробника. Після низки прем'єр повнопривідних моделей і кросоверів прийшов час представити довгоочікуваний WRX.

У дизайні моделі переважають різкі рубані лінії та гострі грані. Джерело: Subaru

Автомобіль отримав агресивну зовнішність, виконану в новому фірмовому стилі марки. У дизайні моделі переважають різкі рубані лінії та гострі грані. Крім того, WRX отримав "позашляховий" обвіс який включає чорні вставки в бамперах, "спідниці" і горіння розширювачі колісних арок, а також чорну вставку на кришці багажника.

WRX отримав "позашляховий" обвіс. Джерело: Subaru

Під капотом новинки розташувався 275-сильний турбований опозитний мотор об'ємом 2,4 літра. Він може працювати в парі з 6-ступіневою "механікою" або новим 8-ступіневим "автоматом" Subaru Performance Transmission, яка володіє поліпшеною швидкодією. Зокрема, вона на 30% швидше переходить з 2 на 3-ю передачу, а аналогічне перемикання "вниз" відбувається вдові швидше, ніж у колишнього аналога. Також передбачена можливість ручного управління трансмісією за допомогою підрульових "пелюсток".

Під капотом новинки розташувався 275-сильний турбований опозитний мотор об'ємом 2,4 літра. Джерело: Subaru

Всі версії нового WRX оснащені повним приводом з системою векторизації тяги та переналаштованим електропідсилювачем керма, який забезпечує більш точне та чітке управління автомобілем.

У салоні з`явилась нова мультимедійна система Subaru Starlink з 11,6-дюймовим сенсорним дисплеєм і розширеним функціоналом. За активну безпеку відповідає нове покоління фірмової системи EyeSight.

У салоні з`явилась нова мультимедійна система Subaru Starlink з 11,6-дюймовим сенсорним дисплеєм. Джерело: Subaru

Покупцям будуть запропоновані декілька комплектацій, включаючи нову GT зі спортивними настройками, електроннокерованими амортизаторами, передніми кріслами Recaro, а також ексклюзивною обробкою салону та екстер'єру.

Покупцям будуть запропоновані декілька комплектацій, включаючи нову GT. Джерело: Subaru

У дилерів новинка очікується на початку майбутнього року, а ціни стануть відомі ближче до початку продажів.