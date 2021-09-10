Російські пранкери подзвонили депутату Бундестагу, прикинувшись "слугою"

Російські пранкери Володимир Кузнєцов ("Вован") і Олексій Столяров ("Лексус") розіграли німецького політика, одного з лідерів партії "Зелених" і колишнього міністра Німеччини з охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки Юргена Тріттіна, повідомляє Деловая столица.

Вован і Лексус представилися народним депутатом України від "Слуги народу" Олександром Мережком і обговорили з німецьким політиком можливості фінансування діяльності російського опозиціонера Олексія Навального з іноземних джерел. При цьому вони запропонували провести перекази через київський офіс афілійованого з «Зеленими» Фонду Генріха Бьолля, щоби приховати свою участь у справі.

Тріттін назвав пропозицію «українського політика» хорошою ідеєю і пообіцяв поговорити з представниками фонду. Також німець стверджував, що перебуває на звʼязку з людьми, які «везли Навального з Сибіру».

Тріттін обговорив із пранкером і питання енергетичної залежності України від Росії. Він закликав українського «колегу» знизити споживання російського газу і технологій і збільшити виробництво енергії з відновлюваних джерел.