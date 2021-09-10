Валютний ринок: підсумки п'ятниці
У п'ятницю котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку в черговий раз перейшли від зниження до зростання. Причиною для цього могли стати великі покупки з боку імпортерів.
Очікування, що сьогодні зниження долара продовжиться (тим більше, що Національний банк вчора своїм рішенням за ставкою поставив напрямок) зазнали краху. У перші години торгової сесії цінник на покупку дійсно опустили до 26,625 гривень, а на продаж - до 26,644 гривень. Але потім ситуація різко змінилася. Котирування почали рости, піднялися вище рівня 26,70 гривень, а до закриття досягли свого денного максимуму. За інформацією порталу «Курс України», з великою покупкою вийшов імпортер, який займається постачанням енергоносіїв в Україну. Покупці, які розраховували, що падіння долара продовжиться, були захоплені зненацька несподіваним зростанням і почали в поспіху виставляти заявки, чим ще більше сприяли створенню ажіотажу.
Закрили торги п'ятниці на 7 копійок на покупці і на 8 копійок на продажу вище, ніж у четвер.
Хід торгів
Стартові котирування - 26,62 / 26,70 (купівля / продаж).
Торги п'ятниці відкрилися більш широко: спред на відкритті склав 8 копійок. Перша угода за ціною 26,6699 гривень пройшла о 9:44. Спочатку продавців валюти було істотно більше, ніж бажаючих купити. Тож не дивно, що на ринку з'явився Національний банк, зібрав найдешевші пропозиції в районі 26,65 гривень - і пішов. До 10:45 Ціни досягли денних мінімумів. Об 11:00 на ринок вийшов невідомий великий покупець і почав скуповувати все дешеві пропозиції. До 11:30 дешевше 26,70 уже ніхто не продавав. А до обіду покупці самі підняли цінник до 26,72 гривень. Після 14 годин зростання продовжилося і тривало аж до закриття торгів.
Котирування закриття - 26,74 / 26,77 (купівля / продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 10 млн доларів у порівнянні з четвергом і склав 174,35 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,6537 гривень.
- Офіційний курс долара на 13 вересня встановлений на позначці 26,6782 гривень за долар, зниження на 4,82 копійки.
- Офіційний курс євро на 13 вересня встановлений на позначці 31,5843 гривень за євро, зниження на 3,97 копійки.
- Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні спочатку знизилася з 26,77-26,78 до 26,75 гривень, а до вечора знову зросла до 26,77-26,78 гривень. Частина обмінників періодично продавали долар по 26,79-26,80 гривень.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:30 - 1,1827 долара. Сьогодні євро протягом дня торгувався в межах 1,1818-1,1850 долара, так і не вирішивши до кінця дня, вирости йому або подешевшати. Ціна готівкового євро в столичних обмінниках протягом дня коливалася в межах 31,55-31,60 гривень теж без явного напрямки.
Російський рубль в п'ятницю спочатку виріс до 72,70 рублів за долар, а потім впав на 45 копійок після того, як Центробанк Росії підвищив ставку рефінансування тільки на 0,25%, в той час, як більшість аналітиків пророкувало зростання на 0,5% . Станом на 18:30 долар до рубля торгується у вузькому діапазоні 73,06-73,12 рублів за долар. Готівковий рубль сьогодні подешевшав на 1 копійку: з 3,63-3,65 до 3,62-3,64 гривень за 10 рублів.