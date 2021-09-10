Валютний ринок: підсумки п'ятниці

У п'ятницю котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку в черговий раз перейшли від зниження до зростання. Причиною для цього могли стати великі покупки з боку імпортерів.

Очікування, що сьогодні зниження долара продовжиться (тим більше, що Національний банк вчора своїм рішенням за ставкою поставив напрямок) зазнали краху. У перші години торгової сесії цінник на покупку дійсно опустили до 26,625 гривень, а на продаж - до 26,644 гривень. Але потім ситуація різко змінилася. Котирування почали рости, піднялися вище рівня 26,70 гривень, а до закриття досягли свого денного максимуму. За інформацією порталу «Курс України﻿», з великою покупкою вийшов імпортер, який займається постачанням енергоносіїв в Україну. Покупці, які розраховували, що падіння долара продовжиться, були захоплені зненацька несподіваним зростанням і почали в поспіху виставляти заявки, чим ще більше сприяли створенню ажіотажу.

Закрили торги п'ятниці на 7 копійок на покупці і на 8 копійок на продажу вище, ніж у четвер.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,62 / 26,70 (купівля / продаж).

Торги п'ятниці відкрилися більш широко: спред на відкритті склав 8 копійок. Перша угода за ціною 26,6699 гривень пройшла о 9:44. Спочатку продавців валюти було істотно більше, ніж бажаючих купити. Тож не дивно, що на ринку з'явився Національний банк, зібрав найдешевші пропозиції в районі 26,65 гривень - і пішов. До 10:45 Ціни досягли денних мінімумів. Об 11:00 на ринок вийшов невідомий великий покупець і почав скуповувати все дешеві пропозиції. До 11:30 дешевше 26,70 уже ніхто не продавав. А до обіду покупці самі підняли цінник до 26,72 гривень. Після 14 годин зростання продовжилося і тривало аж до закриття торгів.

Котирування закриття - 26,74 / 26,77 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 10 млн доларів у порівнянні з четвергом і склав 174,35 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,6537 гривень.

Офіційний курс долара на 13 вересня встановлений на позначці 26,6782 гривень за долар, зниження на 4,82 копійки.

Офіційний курс євро на 13 вересня встановлений на позначці 31,5843 гривень за євро, зниження на 3,97 копійки.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні спочатку знизилася з 26,77-26,78 до 26,75 гривень, а до вечора знову зросла до 26,77-26,78 гривень. Частина обмінників періодично продавали долар по 26,79-26,80 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:30 - 1,1827 долара. Сьогодні євро протягом дня торгувався в межах 1,1818-1,1850 долара, так і не вирішивши до кінця дня, вирости йому або подешевшати. Ціна готівкового євро в столичних обмінниках протягом дня коливалася в межах 31,55-31,60 гривень теж без явного напрямки.

Російський рубль в п'ятницю спочатку виріс до 72,70 рублів за долар, а потім впав на 45 копійок після того, як Центробанк Росії підвищив ставку рефінансування тільки на 0,25%, в той час, як більшість аналітиків пророкувало зростання на 0,5% . Станом на 18:30 долар до рубля торгується у вузькому діапазоні 73,06-73,12 рублів за долар. Готівковий рубль сьогодні подешевшав на 1 копійку: з 3,63-3,65 до 3,62-3,64 гривень за 10 рублів.