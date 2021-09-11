Samsung представила Galaxy Z Fold3 і Z Flip3

Компанія Samsung Electronics презентувала третє покоління преміальних складних смартфонів Galaxy Z Fold3 та Galaxy Z Flip3. Вони надають користувачам унікальні можливості для роботи та розваг, повідомляє Обозреватель.

Серед основних переваг новинок – гармонійне поєднання стилю та сучасних технологій, висока надійність, а також розширені функціональні можливості. Зокрема, Galaxy Z Fold3 оснащений 7,6-дюймовим екраном Infinity Flex з частотою оновлення 120 Гц та підтримку S Pen² – вперше для складаних девайсів. При створенні нового покоління смартфонів Galaxy Z особлива увага приділялася захисту пристроїв від пошкоджень. Вперше смартфони Galaxy Z Fold3 та Z Flip3 надійно захищені від вологи, що дозволяє використовувати їх у будь-яких погодних умовах. Обидва пристрої мають каркас Armor Aluminum, оснащені склом Corning Gorilla Victus, яке має високу стійкість до подряпин та інших пошкоджень. Крім того, Galaxy Z Fold3 та Z Flip3 отримали нову захисну плівку та поліпшену структуру скла основного екрана, на 80% більше зносостійку, ніж у попередників. Революційний прихований шарнір, вперше представлений в Galaxy Z Flip, дозволяє смартфону залишатися розкритим під різними кутами. Сучасні технології захищають смартфон від попадання пилу та інших дрібних частинок всередину шарніра.

Galaxy Z Flip3

Ви можете не турбуватися, коли складаєте його, друкуєте текст або граєте. Galaxy Z Fold3 та Z Flip3 здатні витримати до 200 тисяч складань протягом 5 років повсякденного використання смартфона. Крім того, смартфони оснащені потужними процесорами, мають високу енергоефективністю і швидкодією.

Внаслідок того, що внутрішня камера Galaxy Z Fold3 прихована під дисплеєм, ніщо не завадить вам повною мірою насолоджуватися високоякісним зображенням на 7,6-дюймовому дисплеї. А технологія Eco² забезпечує на 29% більш високу яскравість при меншому споживанні енергії. Плавне прокручування сторінки та швидка взаємодія з пристроєм стали можливі завдяки частоті відновлення 120 Гц, яка тепер доступна як на головному, так й на зовнішньому екранах.

Galaxy Z Flip3

Вперше в серії Galaxy Z Samsung представляє сумісність з електронним пером S Pen, що полюбилося шанувальникам серії Note. Робити замітки на великому головному дисплеї стало простіше. Наприклад, можна робити записи під час відеодзвінків або перевіряти список справ під час читання електронних листів. S Pen поставляється у двох варіантах – S Pen Fold Edition та S Pen Pro. Обидві версії оснащені висувним наконечником Pro Tip з технологією обмеження сили натискання для захисту екрану від пошкоджень.

Для тих, кому важлива продуктивність, оцінять розширені функції Flex-режиму, що дозволяють приєднатися до відеоконференції на верхній частині екрану та одночасно робити нотатки внизу дисплея. З оновленим Multi-Active Window можна з легкістю продумувати плани на вечір, перевіряючи календар - і все це на великому екрані пристрою. Створювати ярлики та відкривати додатки можна завдяки поліпшеній функції AppPair. Крім того, нова панель завдань дозволяє швидко перемикатися між додатками минаючи головний екран.

Galaxy Z Fold3 и Z Flip3

Модники та модниці оцінять Galaxy Z Flip3. Він відрізняється стильним дизайном та яскравими кольорами, які припадуть до смаку кожному. Оновлений зовнішній екран тепер в 4 рази більше і спрощує перегляд повідомлень і повідомлень не відкриваючи смартфон. Можна слідувати своїм графіком, перевіряти погоду або відстежувати кількість кроків з новими віджетами, доступними на зовнішньому екрані пристрою. А з сервісом Samsung Pay робити покупки стало ще простіше.

Передові функції камери та режим Flex дозволяють робити Селфі без допомоги рук або зняти фото і відео на Z Flip3 в складеному стані, двічі натиснувши на кнопку включення. Крім того, прокрутка та обмін контентом стали супер плавними, завдяки частоті оновлення екрану 120 Гц.