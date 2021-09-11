Samsung представила Galaxy Z Fold3 і Z Flip3
Компанія Samsung Electronics презентувала третє покоління преміальних складних смартфонів Galaxy Z Fold3 та Galaxy Z Flip3. Вони надають користувачам унікальні можливості для роботи та розваг, повідомляє Обозреватель.
Серед основних переваг новинок – гармонійне поєднання стилю та сучасних технологій, висока надійність, а також розширені функціональні можливості. Зокрема, Galaxy Z Fold3 оснащений 7,6-дюймовим екраном Infinity Flex з частотою оновлення 120 Гц та підтримку S Pen² – вперше для складаних девайсів. При створенні нового покоління смартфонів Galaxy Z особлива увага приділялася захисту пристроїв від пошкоджень. Вперше смартфони Galaxy Z Fold3 та Z Flip3 надійно захищені від вологи, що дозволяє використовувати їх у будь-яких погодних умовах. Обидва пристрої мають каркас Armor Aluminum, оснащені склом Corning Gorilla Victus, яке має високу стійкість до подряпин та інших пошкоджень. Крім того, Galaxy Z Fold3 та Z Flip3 отримали нову захисну плівку та поліпшену структуру скла основного екрана, на 80% більше зносостійку, ніж у попередників. Революційний прихований шарнір, вперше представлений в Galaxy Z Flip, дозволяє смартфону залишатися розкритим під різними кутами. Сучасні технології захищають смартфон від попадання пилу та інших дрібних частинок всередину шарніра.
Ви можете не турбуватися, коли складаєте його, друкуєте текст або граєте. Galaxy Z Fold3 та Z Flip3 здатні витримати до 200 тисяч складань протягом 5 років повсякденного використання смартфона. Крім того, смартфони оснащені потужними процесорами, мають високу енергоефективністю і швидкодією.
Внаслідок того, що внутрішня камера Galaxy Z Fold3 прихована під дисплеєм, ніщо не завадить вам повною мірою насолоджуватися високоякісним зображенням на 7,6-дюймовому дисплеї. А технологія Eco² забезпечує на 29% більш високу яскравість при меншому споживанні енергії. Плавне прокручування сторінки та швидка взаємодія з пристроєм стали можливі завдяки частоті відновлення 120 Гц, яка тепер доступна як на головному, так й на зовнішньому екранах.
Вперше в серії Galaxy Z Samsung представляє сумісність з електронним пером S Pen, що полюбилося шанувальникам серії Note. Робити замітки на великому головному дисплеї стало простіше. Наприклад, можна робити записи під час відеодзвінків або перевіряти список справ під час читання електронних листів. S Pen поставляється у двох варіантах – S Pen Fold Edition та S Pen Pro. Обидві версії оснащені висувним наконечником Pro Tip з технологією обмеження сили натискання для захисту екрану від пошкоджень.
Для тих, кому важлива продуктивність, оцінять розширені функції Flex-режиму, що дозволяють приєднатися до відеоконференції на верхній частині екрану та одночасно робити нотатки внизу дисплея. З оновленим Multi-Active Window можна з легкістю продумувати плани на вечір, перевіряючи календар - і все це на великому екрані пристрою. Створювати ярлики та відкривати додатки можна завдяки поліпшеній функції AppPair. Крім того, нова панель завдань дозволяє швидко перемикатися між додатками минаючи головний екран.
Модники та модниці оцінять Galaxy Z Flip3. Він відрізняється стильним дизайном та яскравими кольорами, які припадуть до смаку кожному. Оновлений зовнішній екран тепер в 4 рази більше і спрощує перегляд повідомлень і повідомлень не відкриваючи смартфон. Можна слідувати своїм графіком, перевіряти погоду або відстежувати кількість кроків з новими віджетами, доступними на зовнішньому екрані пристрою. А з сервісом Samsung Pay робити покупки стало ще простіше.
Передові функції камери та режим Flex дозволяють робити Селфі без допомоги рук або зняти фото і відео на Z Flip3 в складеному стані, двічі натиснувши на кнопку включення. Крім того, прокрутка та обмін контентом стали супер плавними, завдяки частоті оновлення екрану 120 Гц.