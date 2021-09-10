Разумков повідомив, що заразився коронавірусом
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков отримав позитивний результат тесту на COVID-19, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Якщо вам раптом здавалось, що всі ці тести перед масовими заходами - це невинна формальність чи данина часу і насправді їх просять зробити для проформи, то я вас розчарую. Сьогодні, наприклад, такий, на перший погляд, формальний тест перед масовим заходом допоміг виявити хворого, який, сам того не знаючи, міг би заразити кілька сотень поважних гостей. Тест виявив мене", - написав Разумков на сторінці у Facebook.