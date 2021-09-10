"Нормандську зустріч" пропонують провести у Генасамблеї ООН

Франція та Німеччина пропонують провести "нормандську зустріч" на рівні міністрів закордонних справ на полях Генасамблеї ООН. Росія відмовляється, називаючи такі переговори "несерйозними", повідомляє Деловая столица.

Про це розповів очільник МЗС РФ Сергій Лавров на форумі "Вся Росія-2021".

За його словами, в умовах, що склалися, Росія неготова до зустрічі у "нормандському форматі". В якості причини Лавров назвав відмову України від виконання мінських домовленостей.

"Коли Росію закликають провести зустріч у "нормандському форматі", то російська сторона просить спочатку пояснити, як це все поєднується, тому що Мінські домовленості заперечуються" , — заявив міністр.

Лавров зазначив, що Німеччина та Франція запропонували провести на полях ГА ООН в Нью-Йорку зустріч міністрів закордонних справ "нормандської четвірки".