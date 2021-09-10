Жінки озолотять економіку Китаю

Китайські жінки озолотять економіку країни на 5,3 трильйона доларів, ставши основною рушійною силою споживання в наступні 10 років, повідомляє Лента.Ру.

За даними UBS Global Research, зростання споживання в Китаї буде на 80 відсотків обумовлене збільшенням доходів жінок.

"Ми очікуємо, що ефект від значного прогресу в освіті китайських жінок за останні 20 років виразиться в поліпшенні їх соціального становища і статусу на робочому місці", - йдеться в звіті.

При цьому освітній сектор в Китаї зараз стикається з великим тиском. Зокрема, влада КНР хоче позбутися позашкільної освіти, яка не тільки допомагає китайцям мати високу навчальну успішність, а й забезпечує 10 мільйонів робочих місць.

У той же час аналітики з UBS припускають, що високий рівень освіти може негативно вплинути на зростання споживання: більшу частину своїх доходів жінки будуть інвестувати, а не витрачати. Поліпшення фінансового становища жінок в Китаї поряд з ростом частки домогосподарств, які складаються з однієї особи, також можуть змінити структуру споживання в країні. Люди будуть витрачати більше, зокрема на домашніх тварин, здорове харчування і пиво, вважають експерти.

Передбачуваний стрибок споживання домогосподарств означає, що до 2030 року Китай забезпечить близько 27 відсотків зростання світового споживання, а США - 19 відсотків, прогнозує UBS.