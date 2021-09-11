В Україні пройшла презентація електрокросовера Volvo

Компанія Volvo представила журналістам перший в історії марки Volvo електричний кросовер XC40 Recharge. В кінці року до нього додатися ще один електрокар – купеподібний С40 Recharge, повідомляє Обозреватель.

Як стало відомо, вже найближчим часом в офіційних дилерських центрах марки Volvo надійдуть перші екземпляри новинки. До кінця року компанія планує реалізувати 125 екземплярів, причому 40 з них вже чекають покупці.

XC40 Recharge оснащений двома 204-сильними електромоторами. Джерело: obozrevatel.com

XC40 Recharge створений на базі добре зарекомендувала себе моделі ХС40, але на відміну від версій з ДВС новинка оснащена двома 204-сильними електромоторами. Кожен з них крутить свою пару коліс.

Кросовер здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 4,9 с. Джерело: obozrevatel.com

Живлення для них забезпечує літій-іонна батарея місткістю 78 кВт. Вона забезпечує електромобілю запас ходу більше ніж 400 км по циклу WLTP, а від 0 до 80% місткість батареї можна поповнити за 40 хвилин на станції швидкої зарядки. Кросовер здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 4,9 с.

Cалон новинки може мати тканинну, шкіряну або комбіноване оздоблення зі шкіри та алькантари. Джерело: obozrevatel.com

XC40 Recharge став не тільки першим електромобілем компанії, але і першим Volvo з новою системою мультимедіа на основі Google Automotive Services. Програмне забезпечення буде оновлюватися "по повітрю".

XC40 Recharge став не тільки першим електромобілем компанії, але і першим Volvo з новою системою мультимедіа на основі Google Automotive Services. Джерело: obozrevatel.com

Новинка пропонується у двох комплектаціях – Plus і Pro. Уже в початковій комплектації автомобіль має всі необхідні опції та системи. Вартість версії Plus починається з позначки 1 592 803 грн, а за Pro доведеться викласти не менше 1 729 216 грн. Протягом перших 3-х років покупці електрокара отримають гарантію на авто, регламентне сервісне обслуговування і Roadside Assistance – програму допомоги в дорозі.