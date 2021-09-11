В Україні пройшла презентація електрокросовера Volvo

Компанія Volvo представила журналістам перший в історії марки Volvo електричний кросовер XC40 Recharge. В кінці року до нього додатися ще один електрокар – купеподібний С40 Recharge, повідомляє Обозреватель.

Як стало відомо, вже найближчим часом в офіційних дилерських центрах марки Volvo надійдуть перші екземпляри новинки. До кінця року компанія планує реалізувати 125 екземплярів, причому 40 з них вже чекають покупці.

XC40 Recharge оснащений двома 204-сильними електромоторами
XC40 Recharge оснащений двома 204-сильними електромоторами. Джерело: obozrevatel.com

XC40 Recharge створений на базі добре зарекомендувала себе моделі ХС40, але на відміну від версій з ДВС новинка оснащена двома 204-сильними електромоторами. Кожен з них крутить свою пару коліс.

Кросовер здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 4,9 с.
Кросовер здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 4,9 с. Джерело: obozrevatel.com

Живлення для них забезпечує літій-іонна батарея місткістю 78 кВт. Вона забезпечує електромобілю запас ходу більше ніж 400 км по циклу WLTP, а від 0 до 80% місткість батареї можна поповнити за 40 хвилин на станції швидкої зарядки. Кросовер здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 4,9 с.

Cалон новинки може мати тканинну, шкіряну або комбіноване оздоблення зі шкіри та алькантари
Cалон новинки може мати тканинну, шкіряну або комбіноване оздоблення зі шкіри та алькантари. Джерело: obozrevatel.com

XC40 Recharge став не тільки першим електромобілем компанії, але і першим Volvo з новою системою мультимедіа на основі Google Automotive Services. Програмне забезпечення буде оновлюватися "по повітрю".

XC40 Recharge став не тільки першим електромобілем компанії, але і першим Volvo з новою системою мультимедіа на основі Google Automotive Services
XC40 Recharge став не тільки першим електромобілем компанії, але і першим Volvo з новою системою мультимедіа на основі Google Automotive Services. Джерело: obozrevatel.com

Новинка пропонується у двох комплектаціях – Plus і Pro. Уже в початковій комплектації автомобіль має всі необхідні опції та системи. Вартість версії Plus починається з позначки 1 592 803 грн, а за Pro доведеться викласти не менше 1 729 216 грн. Протягом перших 3-х років покупці електрокара отримають гарантію на авто, регламентне сервісне обслуговування і Roadside Assistance – програму допомоги в дорозі.

Вартість версії Plus починається з позначки 1592803 грн, а за Pro доведеться викласти не менше 1729216 грн.
Вартість версії Plus починається з позначки 1 592 803 грн, а за Pro доведеться викласти не менше 1 729 216 грн. Джерело: obozrevatel.com
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