У невакцинованих в 11 разів більше шансів померти від COVID

Центри з контролю і профілактики захворювань Сполучених Штатів (CDC) оприлюднили результати дослідження, згідно з якими ймовірність смерті від COVID-19 у невакцинованих людей в 11 разів вище, ніж у повністю вакцинованих, повідомляє РБК-Украина.

Дослідження, що охопило понад 600 тисяч осіб, також показало, що невакциноване населення більш ніж в 10 разів частіше госпіталізувалося. Зокрема, підкреслюється, що вакцина COVID - 19 захищає реципієнтів від смертей і госпіталізації.

Дослідження також показало, що ймовірність зараження COVID-19 у невакцинованих людей в 4,5 раза вище, ніж у повністю вакцинованих.

Директор CDC Рошель Валенскі заявила, що щеплення COVID-19 як і раніше допомагають захистити реципієнтів від найгірших проявів хвороби на тлі широкого поширення "Дельта" штаму коронавірусу.

Автор: Валерія Поліщук