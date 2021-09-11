Усик – Джошуа: 7 речей, які об'єднують боксерів

Боксери Олександр Усик і Ентоні Джошуа, які 25 вересня в Лондоні проведуть чемпіонський поєдинок у суперважкій вазі, до рингу хуліганили і билися, але потім зрушили гори заради своїх матерів, повідомляє Обозреватель.

Сайт дізнався, в чому між собою схожі майбутні суперники.

1. Хулігани. Усик не приховував, що в дитинстві не був пай-хлопчиком, ускладнюючи життя сусідам - кидався банками і крав у бабусь насіння. А бійки в школі були звичною справою до шостого-сьомого класу. На зорі своєї кар'єри Олександр розповідав, що в матчі за юнацьку команду "Таврії" дав по обличчю супернику за образу, і незабаром з футболом довелося попрощатися.

Колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик.

Буйна вдача була в юності і у Джошуа, який регулярно вплутувався в бійки і захоплювався вуличними перегонами. У 2009 році справа дійшла навіть до арешту – майбутній чемпіон посидів під вартою у в'язниці Редінга. А у 2011 році Ей Джея судили за зберігання марихуани з метою збуту. Боєць визнав свою провину, відбувшись роком в'язниці умовно і 100 годинами громадських робіт.

Джошуа на тренуванні. Джерело: Instagram Ентоні Джошуа

2. Пізній бокс. Обидва бійці не відразу примірили рукавички. Усик прийшов у бокс у 15 років після занять футболом, а Джошуа вже у 17, хоча в школі подавав великі надії в спринті. Він долав 100-метрівку лише за 11,6 секунд! І як українець, у свій час бігав у футбол.

Усик поб'ється з Джошуа 25 вересня

3. Татуювання. Джошуа народився і виріс у Англії, але його мама з Нігерії, а у батька – нігерійсько-ірландське коріння. Щоб висловити гордість за своє походження, Джошуа зробив татуювання у формі Нігерії на правій руці. А потім набив тату на середньому пальці лівої руки. Чемпіон світу наніс на палець лева і ліс, використавши мозоль як місяць.

Татуювання Ентоні Джошуа на пальці. Джерело: Twitter Ентоні Джошуа

У Усика татуювань значно більше – олімпійські кільця на руках, карта України з Кримом, герб України, Києво-Печерська лавра, Батьківщина-Мати, символ миру голуб, імена дітей на біцепсах і Архангел Гавриїл охороняє боксера зі спини.

Олександр Усик.

4. Батьки. І Усик, і Джошуа, за твердженнями свого оточення, прекрасні батьки. Правда, у Олександра вже троє дітей від коханої дружини Катерини, а Ентоні – батько-одинак. Сина йому народила колишня дівчина – танцівниця і інструктор з йоги Ніколь Осборн. У 2015 році у пари народився хлопчик Джозеф Бейлі, але батьки незабаром розлучилися. Однак боксер купив Ніколь квартиру в Лондоні за півмільйона фунтів.

Ніколь Осборн з сином від Ентоні Джошуа. Джерело: Instagram Ніколь Осборн

Ентоні Джошуа зі своїм сином. Джерело: Instagram Ентоні Джошуа

5. Олімпійські чемпіони. І британець, і українець перемогли на Іграх-2012 в Лондоні. Тільки Усик виступав в категорії до 91 кг, а Джошуа – у суперважкому дивізіоні. За іронією долі в фіналі обидва зустрічалися з італійцями. Але якщо до перемоги українця над Клементе Руссо претензій не було, то британець і Роберто Каммарелле набрали по 18 балів, перемогу віддали домашньому бійцю, а італієць досі впевнений, що його засудили.

Олександр Усик на Олімпіаді в Лондоні

6. Танцюють і співають. Обидва бійці володіють швидкими ногами в рингу і добре рухаються за його межами – справжні зірки танцполу. Та ще й співають на додаток до всіх своїх талантів.

7. Зворушливі відносини з мамою. Головною жінкою в житті Джошуа залишається його мама, від якої він не з'їхав навіть після перемоги над Володимиром Кличком і мільйонних гонорарів. Навіть жартував, що саме приготована мамою їжа дала йому сили перемогти українця.

Ентоні Джошуа зі своєю мамою. Джерело: Instagram Ентоні Джошуа

Коли Олександр був дитиною, мама дуже важко працювала. Хлопчик допомагав як міг і навіть доїв корів, а потім пообіцяв, що вона більше не буде працювати: "Сказав, що ось цими руками зроблю так, що їй не доведеться працювати, а у неї буде картка, на яку я буду надсилати гроші. Була мета, якої я досяг. Мамулечка, обожнюю тебе".