НАПК викликає Дарта Вейдера для дачі пояснень

16 осіб запросило Національне агентство з питань запобігання корупції для дачі пояснень щодо можливих порушень вимог законів України «Про запобігання корупції» та «Про політичні партії в Україні», повідомляє Думська.

За даними прес-служби відомства, через невиконання законних вимог НАПКА питання виникли до Дарта Вейдера ( «Блок Дарта Вейдера»). Він повинен з'явитися в агентство для дачі пояснень 14 вересня.

Крім того, щоб з'ясувати обставини можливих порушень порядку надання фінансової звітності, запрошують деяких керівників політичних партій і розпорядників виборчих фондів.

Серед них - екс-народний депутат України з Одеси Геннадій Чекіта. Його викликають 14 вересня як голову партії «Міколаївці».

Також в списку є колишній депутат Одеської міськради Вадим Підгородинський ( «Українська морська партія Сергія Ківалова»). Йому необхідно прибути 17 вересня. Відзначимо, на сьогоднішній день Підгородинський працює проректором з питань навчально-інноваційного розвитку і економічної діяльності НУ «Одеська юридична академія».