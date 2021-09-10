Стратегічний інтерес США: Нуланд запевнила у повній підтримці України

Складний процес виведення американських сил з Афганістану та забезпечення евакуації людей з цієї країни жодним чином не впливає на стратегічний інтерес Сполучених Штатів до України, а також на поглиблення двосторонньої взаємодії, повідомляє Деловая столица.

Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд під час онлайн-виступу на форумі YES.

"Ви питаєте, чи означає наш вихід з Афганістану те, що ми більше не дбаємо про наш стратегічний інтерес до України? Я думаю, що немає кращого прикладу нашої незмінної прихильності суверенітету, територіальній цілісності, незалежності та європейським прагненням України, ніж недавній саміт, який ми провели між президентами Байденом і Зеленським" , — зазначила Нуланд.

Вона наголосила, що зустріч голів держав відбулася буквально на наступний день після завершення операції з масштабної евакуації з Афганістану. Причому візит української делегації до столиці США мав дуже насичений порядок денний, який охоплював не лише зустріч президентів в Овальному кабінеті.

У звʼязку з цим Нуланд нагадала про домовленості щодо поглиблення взаємодії на рівні голів оборонних відомств, у тому числі у сфері кібербезпеки, протистояння російській агресії, а також підтримки України в інших напрямках.

Заступник держсекретаря США підтвердила, що українське питання завжди залишалося на порядку денному міжнародної політики адміністрації Байдена, в тому числі під час контактів із РФ.

"Україна фігурувала постійно — як в особистому спілкуванні лідерів, так і в більш широкому форматі" , — наголосила Нуланд.

Вона нагадала: і президент Байден, і його адміністрація заявляли публічно, що США постійно посилали президенту Путіну чіткий сигнал на підтримку України і про готовність підтримувати її оборонні потреби.