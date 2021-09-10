США готові долучатися до "нормандського" процесу у будь-який спосіб - Нуланд

Сполучені Штати зацікавлені в успіху Нормандських переговорів, а тому готові надавати допомогу, повідомляє Європейська правда.

Таку заяву під час форуму YES-Brainstorming зробила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд.

Вона зазначила, що США не є учасником Нормандського формату, намагаючись інакше сприяти вирішенню конфлікту. Втім, цей формат став буксувати, і неодноразово піднімалося питання долучення до цих переговорів і США.

"Наша позиція – США готові долучатися до Нормандських переговорів у будь-який спосіб, чи це буде Нормандський формат, чи паралельна підтримка" ,- заявила Нуланд.

Вона додала, що останнім часом діалог зрушив з мертвої точки.