У Краматорську "копи" вкрали смітник
У Краматорську правоохоронці умикнули урну для сміття на автомийці, де чистили службовий автомобіль від бруду. Дії співробітників Управління поліції охорони зняла камера відеоспостереження, повідомляє РБК-Украина.
Кадри з незвичайним злочином швидко розлетілися в Інтернеті.
Як видно на ролику, "копи", після миття машини, стали протирати транспорт ганчірками. У певний момент один з правоохоронців, озирнувшись, взяв смітник поруч і поклав на заднє сидіння в салон авто.
Напарник "збирача смітників" на це ніяк не відреагував.
Після обидва співробітники поліції охорони спокійно продовжили чистку авто.
Автор: Володимир Костирін