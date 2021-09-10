У Краматорську "копи" вкрали смітник

У Краматорську правоохоронці умикнули урну для сміття на автомийці, де чистили службовий автомобіль від бруду. Дії співробітників Управління поліції охорони зняла камера відеоспостереження, повідомляє РБК-Украина.

Кадри з незвичайним злочином швидко розлетілися в Інтернеті.

Як видно на ролику, "копи", після миття машини, стали протирати транспорт ганчірками. У певний момент один з правоохоронців, озирнувшись, взяв смітник поруч і поклав на заднє сидіння в салон авто.

Напарник "збирача смітників" на це ніяк не відреагував.

Після обидва співробітники поліції охорони спокійно продовжили чистку авто.

Автор: Володимир Костирін