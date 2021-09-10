США призупинили евакуацію афганців
Сполучені Штати Америки прийняли рішення тимчасово призупинити евакуацію з Афганістану через хворих на кір, повідомляє Деловая столица.
Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.
За словами Псакі, з проханням призупинити евакуацію виступили федеральні Центри з контролю і профілактики захворювань.
"Операція союзників по відправці рейсів в Сполучені Штати була припинена на прохання Центрів з контролю і профілактики захворювань, а також в цілях обережності через чотири діагностованих випадки захворювання на кір серед афганців, які нещодавно прибули до Сполучених Штатів", — відзначила Псакі.
Наразі, хворі на кір афганці перебувають на карантині.