Маркарова не виключає, що санкції зупинять "ПП-2"

Посол України у США Оксана Маркарова вважає, що попри фактичну добудову російського газопроводу "Північний потік-2", санкції ще можуть зупинити його, повідомляє Українська правда.

"Я би так не казала" , - зауважила Оксана Маркарова на слова про те, що "Північний потік-2" зупинити все ж не вдалося.

За її словами, санкції залишаються важливим інструментом, попри те, що ПП2 фактично добудований.

"Ми вважаємо що "Північний потік" - це зброя. Наша точка зору не змінилась. Більш того, Сполучені Штати вважають, що "Північний потік" - це поганий потік. Друге: залишаються санкції абсолютно на всі російські компанії, російські судна. Більш того, ми постійно надаємо додаткову інформацію нашим партнерам і колегам тут, і додаткові санкції кожні три місяці повинні переглядатись і накладатись… Навіть якщо він буде на 100% добудований, є ще інші питання - питання сертифікації" , - зазначила Оксана Маркарова.

Вона зауважила, що у тому числі у заяві після візиту до Вашингтона Ангели Меркель зазначається, що Україна після запуску ПП2 має залишатись транзитною державою.