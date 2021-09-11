Байден вшанував пам'ять жертв терактів 11 вересня
Президент США Джо Байден вшанував пам'ять 2977 осіб, загиблих в результаті терористичних актів-самогубств (відомих як 9/11) 11 вересня 2001 року, повідомляє Сегодня.
Під час свого виступу з нагоди 20-ї річниці нападу ісламістської організації "Аль-Каїда" президент США закликав американців у єдності.
Американський лідер вшанував пам'ять рятувальників, які відреагували на атаки.
"Ми шануємо усіх тих, хто ризикнув і віддав свої життя за лічені хвилини, години, місяці і роки після цього", – сказав Байден.
Він зазначив, що єдність залишилося найбільшою силою США незважаючи ні на що.