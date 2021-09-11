В Україні затримали болгарського наркобарона

Міністерство закордонних справ Болгарії заявило, що в Києві поліція затримала відомого наркобарона Евеліна Банева-Брендо, який знаходився в розшуку кілька років, повідомляє Кореспондент.

Інтерпол безрезультатно розшукував Банева з 2016 року. В останній раз він був засуджений до 6 років позбавлення волі за відмивання грошей від незаконного обігу наркотиків Верховним касаційним судом Болгарії у 2018 році.

В Італії та Румунії йому загрожує покарання у вигляді 20 і 10,5 років в'язниці за незаконний обіг наркотиків.

В останній раз ім'я Брендо згадувалося в ЗМІ в кінці 2020 року. Тоді офіс генерального прокурора Швейцарії оголосив про завершення 12-річного розслідування відмивання грошей від незаконного обігу наркотиків за участю болгарську мафію.

Звинувачення були пред'явлені Credit Suisse Bank, його колишньому менеджеру і декільком іншим підозрюваним.