Ізраїль завдав удару по об'єктах ХАМАС у секторі Гази
Армія оборони Ізраїлю завдала удару по військовому комплексу ХАМАС у секторі Гази, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"У відповідь на ракету, випущену з Гази в бік Ізраїлю, ми завдали удару по військовому комплексу та складу ХАМАС", - йдеться в повідомленні армії.
У ньому наголошується, що "ХАМАС повинен нести відповідальність за все терористичні атаки з Гази".
Раніше ізраїльські військові повідомляли, що "терористи в Газі щойно випустили ракету в бік Ізраїлю", яка була перехоплена системою протиповітряної оборони "Залізний купол".