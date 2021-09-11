11 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити

11 вересня православні християни вшановують Усікновення глави Івана Предтечі. Згідно з біблійними переказами, цар Ірод наказав відрубати голову Івану Хресителю, адже цього забажала його дружина Іродіада. ﻿, повідомляє 24 Канал.

Іван Хреститель передбачив появу на світ Сина Божого й саме він став тим, хто охрестив Ісуса. Церква шанує Івана Предтечу вище за всіх святих, після Богоматері.

День Ангела 11 вересня святкує Іван.

Прикмети 11 вересня

  • Якщо на Івана журавлі на південь полетіли, то зима буде ранньою.
  • Лебедя побачити в небі – до снігу, а гуся – до дощу.
  • Грім гримить – осінь буде теплою.
  • Якщо в цей день болить голова, то треба помолитись Іоанну Предтечі, щоб біль відступив.
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Фото: Вікіпедія

Що не можна робити 11 вересня

  • Цього дня заборонено брати у руки ножики й ножиці.
  • Не галасуйте і не сваріться ні з ким.
  • Не лайтесь.
  • 11 вересня заборонено вживати алкоголь.
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