11 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити

11 вересня православні християни вшановують Усікновення глави Івана Предтечі. Згідно з біблійними переказами, цар Ірод наказав відрубати голову Івану Хресителю, адже цього забажала його дружина Іродіада. ﻿, повідомляє 24 Канал.

Іван Хреститель передбачив появу на світ Сина Божого й саме він став тим, хто охрестив Ісуса. Церква шанує Івана Предтечу вище за всіх святих, після Богоматері.

День Ангела 11 вересня святкує Іван.

Прикмети 11 вересня

Якщо на Івана журавлі на південь полетіли, то зима буде ранньою.

Лебедя побачити в небі – до снігу, а гуся – до дощу.

Грім гримить – осінь буде теплою.

Якщо в цей день болить голова, то треба помолитись Іоанну Предтечі, щоб біль відступив.

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Що не можна робити 11 вересня