У двох областях перевищені показники COVID-госпіталізацій

Станом на ранок, 11 вересня всі області України перебувають в "зеленій" зоні адаптивного карантину. Однак у двох регіонах перевищений показник динаміки рівня госпіталізації, повідомляє РБК-Україна.

Так, у Волинській області показник динаміки рівня госпіталізації перевищений два дні поспіль і сьогодні становить 53,4%.

Крім того, у Львівській області близько двох тижніі спостерігається висока динаміка госпіталізацій хворих коронавірусом. Зараз цей показник на рівні 64,7%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%

Нагадаємо, за минулу добу, 10 вересня, в Україні зафіксували 3 869 нових підтверджених випадків коронавіруса. При цьому госпіталізовані 1 102 людини.

Автор: Инна Собора