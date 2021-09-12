ПДР для пішоходiв: чи справді він завжди правий

Як говорить народна мудрість, у кожного своя правда – як водіїв, так і пішоходів, це теж стосується. Але ніхто не зможе заперечити, що в ДТП за участю пішохода майже автоматично визнають винним водія, повідомляє 24 Канал.

Кожен автомобіліст наведе вам десяток прикладів, коли піший учасник дорожнього руху мало не кидався йому під колеса – і не отримував за це жодного покарання. Але якщо відкинути емоції, можна знайти кілька обґрунтованих підтверджень тому, що з точки зору Закону пішохід далеко не завжди правий.

Більшість пішоходів в нашій країні все ще живуть стереотипами епохи, коли автомобілів було мало, а водій був завжди винен

Отже, згідно ПДР України, пішоходові не можна:

Переходити проїзну частину поза пішохідним переходом та поза перехрестями. Виняток – дороги завширшки не більш 3-х смуг в цілому, де у полі зору немає переходу або перехрестя. (п. 4.7 ПДР).

Перетинати перехрестя по діагоналі, зрізуючи кут. Можна перетинати дорогу лише по лініях тротуарів або узбіччя (п. 4.7 ПДР).

Виходити на проїзну частину з-поміж запаркованих машин та інших об’єктів, не переконавшись у відсутності транспорту, що наближається (п. 4.10)

Виходити на проїзну частину, не переконавшись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху (п. 4.14).

Зненацька виходити чи вибігати на проїзну частину, у тому числі на пішохідний перехід (п. 4.14).

Затримуватися і зупинятися на проїзній частині (п. 4.14).

Залишати місце ДТП, до якого він причетний (п.4.15).

Про те, що пішоходові не можна вибігати на дорогу і на перехід, не переконавшись у небезпеці, в ПДР України говориться кілька разів

За порушення вищезазначених правил передбачена адміністративна відповідальність у вигляді попередження або штрафу. А якщо порушення ПДР пішоходом спричинило аварійну ситуацію, йому загрожують примусові громадські роботи на 20 – 40 годин!

Але, на жаль для автомобілістів, якщо пішохід буває збитим машиною через власне порушення ПДР, винним часто все одно визнаються водія. Оскільки у Цивільному кодексі України (ст.1187) досі є діюча норма про транспортний засіб як Джерело підвищеної небезпеки та заподіяну ним шкоду, за яку має відповідати власник авто.

Однак грамотний адвокат під час розгляду справи може довести суду, що вини водія у травмування або загибелі пішохода-порушника немає. По-перше, судом може братися до уваги обставина, що водій не мав технічної можливості уникнути зіткнення з людиною, яка зненацька вибігла на дорогу. По-друге, пішохід може відповідати за заподіяну автомобілю та іншим особам шкоду – як громадянин, чиї неправомірні дії (порушення ПДР) призвели до ДТП. Згідно з іншою статтею Цивільного кодексу (ст.1166), ця шкода відшкодовується у повному обсязі саме особою, яка її завдала – тобто пішоходом.

Ілюстрація до пунктів ПДР про те, що не можна переходити дорогу, не переконавшись у небезпеці: якщо кросовер їде швидко, він може збити дівчину

Прецеденти подібних рішень судів на користь водіїв, які постраждали внаслідок порушення пішоходами Правил дорожнього руху, вже були в Україні, у тому числі – і рішення Верховного Суду.

Щоправда, слід зазначити, що для успішного вирішення справи у суді водій – учасник ДТП з пішоходом-порушником має відразу подбати про збір доказів. Просто на місці пригоди, відразу, не відкладаючи, треба взяти контакти свідків, пошукати записи з реєстраторів та вуличних камер спостереження, прослідкувати за правильністю складання схеми ДТП та іншими деталями його оформлення. Також треба замовити експертизу пошкоджень автомобіля та експертну оцінку його ремонту, щоб потім мати реальні підстави для стягування компенсації з винуватця неприємностей.

Навіть на переході пішохід повинен переконатися, що небезпеки немає: машини або далеко, або бачать його і вже гальмують

Рекомендація:

В якій би іпостасі ви не були на дорозі – водієм, пішоходом, велосипедистом чи самокатчиком – завжди пам’ятайте головне: у небезпечних місцях керуйтеся не лише ПДР, а додатково й почуттям здорового глузду. І нехай, скажімо, пріоритет у русі буде 10 разів за вами, не рушайте з місця, аж доки не переконаєтесь, що ніхто не рухається вам напереріз. Навіть якщо після аварії вам легко вдасться довести свою невинність, втраченого часу, здоров’я, грошей (потрібне підкреслити) вам навряд чи хтось поверне.