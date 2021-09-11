Прогноз курсу валют на тиждень

На тижні, що минає котирування безготівкового долара продовжили зниження. Національний банк активно брав участь в роботі міжбанківського валютного ринку, регулюючи швидкість зміцнення гривні.

Торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися в понеділок, 6 вересня на позначці 26,85/26,93 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»). Від самого початку тижня кількість продавців валюти періодично перевищувала число покупців, тому котирування пішли вниз. Після рішення Правління НБУ підвищити облікову ставку з 8 до 8,5% тиск на курс долара зросла. Національний банк щодня виходив з інтервенціями на покупку валюти: іноді, крім викупу «стандартних» 5 млн доларів, він проводив інтервенції на більші суми, позначаючи черговий рівень підтримки та не дозволяючи гривні зміцнюватися надмірно швидко.

Два рази - в середу і в п'ятницю - зниження змінювалося зростанням, коли імпортери вирішували, що долар подешевшав вже досить сильно і став привабливим для покупок. Але кожен підйом котирувань супроводжувався активізацією продавців-експортерів - і долар знову поновлював падіння. Закрили тиждень на позначці 26,74/26,77 гривень - на 13,5 копійок на покупці й на 14 копійок на продажу нижче, ніж тижнем раніше. Національний банк за тиждень купив 79,1 млн доларів, не продавши при цьому нічого.

Готівковий курс долара протягом тижня також знижувався паралельно з безготівковим. Вранці 6 вересня в обмінниках Києва долар продавали по 26,95-26,97 гривень, а в п'ятницю 10 вересня - вже по 26,75 гривень. До вечора п'ятниці він подорожчав до 26,77-26,78 гривень, тому що низькі ціни залучили охочих поповнити запаси готівкової валюти. Фактично, за тиждень готівковий долар втратив в ціні 20 копійок.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX минулого тижня скорегував своє зростання й опустився з 1,1885 до 1,1800 долара. Закрили тиждень на рівні 1,1807 - на 71 пункт нижче, ніж тижнем раніше. Курс готівкового євро в Україні за тиждень знизився на 35 копійок. Вранці понеділка 6 вересня євро продавали по 31,90-31,92 гривень, а ввечері п'ятниці 10 вересня - по 31,55-31,57 гривень.

Російський рубль минулого тижня спочатку опустився до позначки 73,50, потім виріс щодо американського долара з 73,50 до 72,70 рублів за долар, а до кінця тижня знову впав до 73,20 рублів за долар після того, як Центробанк Росії підвищив облікову ставку не на 0,50%, як того очікувала більшість аналітиків, а всього на 0,25%. Закрили тиждень на позначці 73,16 рубля за долар - на 36 копійок гірше, ніж тижнем раніше. Готівковий рубль в столиці протягом тижня подешевшав на 3 копійки - з 3,65-3,67 до 3,62-3,64 гривень за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

Наступного тижня валютний ринок продовжить працювати у звичайному режимі. Пропозиція валюти від експортерів агропродукції буде рости, тому можливе подальше зміцнення національної валюти. Національний банк буде уважно стежити за швидкістю зниження курсу долара, регулюючи її та не допускаючи обвалу за допомогою інтервенцій на покупку валюти. Готівковий долар на наступному тижні буде торгуватися в діапазоні 26,60-27,05 гривень.

Курс євро в Україні буде орієнтуватися на світовий валютний ринок FOREX і зміни курсу долара до гривні. Наступного тижня євро в світі буде торгуватися різноспрямовано, проте передумов для зниження все ж більше. Діапазон коливань євро залишаємо той же: 1,1730-1,1990 долара за євро. В Україні готівковий євро будуть продавати за ціною від 31,30 до 31,90 гривень за один євро.

Російський рубль на наступному тижні продовжить перевіряти на міцність рівень 73 рубля і знову спробує закріпитися нижче. В Україні готівковий рубль продаватимуть в межах діапазону 3,60-3,70 гривні за 10 російських рублів.