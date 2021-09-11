В ЄС підтримали передачу законопроєкту про олігархів до Венеціанської комісії

Рішення спрямувати проект закону про олігархів на розгляд до Венеціанської комісії конструктивне і піде на користь Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив заступник голови Консультативної місії ЄС в Україні Фредрік Весслау під час форуму YES Brainstorming в Києві.

"Венеціанська комісія завжди має великий авторитет у справі законотворчості. Їхні висновки щодо таких питань відіграють в Україні конструктивну роль. Думаю, загалом вам було б корисно послухати думку Венеціанської комісії" , - заявив він.

Раніше ідею отримання висновку Венеціанської комісії щодо цього проєкту закону підтримав експрем'єр-міністр Швеції Карл Більдт.

Як повідомлялося, 10 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 про олігархів в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеційську комісію).

2 вересня уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність Конституції законопроєкту про олігархів і запропонувала направити його в Венеційську комісію. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.

Автор: Наталія Гурковська